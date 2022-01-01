Отношения с дочерью

В последнее время заметила, что моя дочка вообще сама не своя. Ей уже 16 лет, можно было вначале списать всё на гормоны, подростковый возраст и так далее. Но тем не менее - я как мать заметила, что дочка слишком уж подавленная и расстроенная, у неё буквально всё валится из рук. Так что мы с мужем в…