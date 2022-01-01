Отношения с дочерью

СвятошиИстория с одной стороны грустная, с другой - вообще не расстраиваюсь. Дело в том, что моя 16-летняя дочка сообщила не так давно, что беременна. Рано, рано, рано - все понятно. Но теперь-то что уже сокрушаться. Девочка умная, сможет с помощью семьи построить жизнь, воспитать ребенка и будем мы все с…
Дочь устраивает выходкиУ меня растет дочь, ей всего 14 лет, так скажем переходный возраст в самом разгаре. Я стараюсь с ней разговаривать, обсуждать как прошел ее день и с какими людьми она дружит. На учебу в после время совсем забила, в голове Инстаграм и жизнь инстаграмная, хочет жить как известные модели и ничего не де…
Юношеский максимализм у дочери.Дочь у меня мамина, то есть ближе со мной общается. чем с отцом. Сын, естественно отцовский ребенок). С сыном пока все понятно, слушается и меня и тем боле отца, постоянно пропадает с ним на рыбалке. в гараже и так далее. А вот дочь вроде со мной делится всеми своими секретами, но в последнее время,…
ДочкаВсем здравствуйте! Посоветоваться особо сейчас мне не с кем, так как у знакомых нет такого же возраста детей, как моя дочь (ей 14 лет), да я знаю, конечно, это практически у всех самый сложный возраст, но очень хочется помочь дочке пройти его по возможности максимально безболезненно, а на данный мом…
Не уважает дочь, что делать.У меня растет дочь, ей уже 15 лет. Так получилось, что она живет своей жизнь, ничего ей не интересно, постоянно пропускает уроки, учится плохо, подружек у нее нет. Ко всему добавилась еще одна проблема - она вообще не уважает ни мать, ни меня. Я для нее как пустое место. Про меня она вспоминает искл…
Отношения с дочерьюУ нас полная семья, двое детей. Старшей дочери 11 лет, сыну 2 года. После рождения младшего дочь постоянно меня ревновала, но сейчас уже меньше. В начальных классах я ей помогала с уроками, проверяла ДЗ, можно сказать полностью контролировала. С пятого класса я решила, что всё, хватит. С начала года…
Психическое насилие моего отца над моей мамой сказалось на мне.С младенческого возраста я была свидетелем ссоры, оскорблений в адрес мамы и всей ее семьи! Провела все свое детство, слушая крики, доносящиеся из дома на заднем дворе. С трудом выносила мамины слезы. В возрасте около 9 лет отец разбил в доме всю кастрюлю, землю разбросал по полу, коврам и мебели. Т…
Дочь винит меня в смерти своего сынаЕсть у меня единственная дочь, я вырастила ее одна. Дала образование, поставила на ноги. Все складывалось у нее хорошо - вышла замуж, родила девочку. Никаких проблем у дочери со здоровьем и первыми родами не было. Планировали второго ребенка, зять очень хотел сына. Когда дочь сходила на УЗИ и сообщи…
Дочь забеременелаНе думала, что когда-то столкнусь с такими проблемами. У меня есть дочка от первого брака, ей уже 17 лет. Умная, спокойная и тихая девочка. И заметила в последнее время, что с ней что-то не так - она стала какой-то уж очень нервной и дёрганной. Вначале не трогала её - списала на возраст на гормоны.…
Дочка в 16 лет собирается рожатьВ последнее время заметила, что моя дочка вообще сама не своя. Ей уже 16 лет, можно было вначале списать всё на гормоны, подростковый возраст и так далее. Но тем не менее - я как мать заметила, что дочка слишком уж подавленная и расстроенная, у неё буквально всё валится из рук. Так что мы с мужем в…
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