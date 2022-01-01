Святоши

История с одной стороны грустная, с другой - вообще не расстраиваюсь. Дело в том, что моя 16-летняя дочка сообщила не так давно, что беременна. Рано, рано, рано  - все понятно. Но теперь-то что уже сокрушаться. Девочка умная, сможет с помощью семьи построить жизнь, воспитать ребенка и будем мы все с…
дочка
5 ответов

Дочь устраивает выходки

У меня растет дочь, ей всего 14 лет, так скажем переходный возраст в самом разгаре. Я стараюсь с ней разговаривать, обсуждать как прошел ее день и с какими людьми она дружит. На учебу в после время совсем забила, в голове Инстаграм и жизнь инстаграмная, хочет жить как известные модели и ничего не де…
дочь
6 ответов

Юношеский максимализм у дочери.

Дочь у меня мамина, то есть ближе со мной общается. чем с отцом. Сын, естественно отцовский ребенок). С сыном пока все понятно, слушается и меня и тем боле отца, постоянно пропадает с ним на рыбалке. в гараже и так далее. А вот дочь вроде со мной делится всеми своими секретами, но в последнее время,…
дочь
5 ответов

Дочка

Всем здравствуйте! Посоветоваться особо сейчас мне не с кем, так как у знакомых нет такого же возраста детей, как моя дочь (ей 14 лет), да я знаю, конечно, это практически у всех самый сложный возраст, но очень хочется помочь дочке пройти его по возможности максимально безболезненно, а на данный мом…
дочь
2 ответа

Не уважает дочь, что делать.

У меня растет дочь, ей уже 15 лет. Так получилось, что она живет своей жизнь, ничего ей не интересно, постоянно пропускает уроки, учится плохо, подружек у нее нет. Ко всему добавилась еще одна проблема - она вообще не уважает ни мать, ни меня. Я для нее как пустое место. Про меня она вспоминает искл…
дочь
6 ответов

Отношения с дочерью

У нас полная семья, двое детей. Старшей дочери 11 лет, сыну 2 года. После рождения младшего дочь постоянно меня ревновала, но сейчас уже меньше. В начальных классах я ей помогала с уроками, проверяла ДЗ, можно сказать полностью контролировала. С пятого класса я решила, что всё, хватит. С начала года…
дочка
3 ответа

Психическое насилие моего отца над моей мамой сказалось на мне.

С младенческого возраста я была свидетелем ссоры, оскорблений в адрес мамы и всей ее семьи! Провела все свое детство, слушая крики, доносящиеся из дома на заднем дворе. С трудом выносила мамины слезы. В возрасте около 9 лет отец разбил в доме всю кастрюлю, землю разбросал по полу, коврам и мебели. Т…
отец мама дочь
3 ответа

Дочь винит меня в смерти своего сына

Есть у меня единственная дочь, я вырастила ее одна. Дала образование, поставила на ноги. Все складывалось у нее хорошо - вышла замуж, родила девочку. Никаких проблем у дочери со здоровьем и первыми родами не было. Планировали второго ребенка, зять очень хотел сына. Когда дочь сходила на УЗИ и сообщи…
дочь
4 ответа

Дочь забеременела

Не думала, что когда-то столкнусь с такими проблемами. У меня есть дочка от первого брака, ей уже 17 лет. Умная, спокойная и тихая девочка. И заметила в последнее время, что с ней что-то не так - она стала какой-то уж очень нервной и дёрганной. Вначале не трогала её - списала на возраст на гормоны.…
дочь
4 ответа

Дочка в 16 лет собирается рожать

В последнее время заметила, что моя дочка вообще сама не своя. Ей уже 16 лет, можно было вначале списать всё на гормоны, подростковый возраст и так далее. Но тем не менее - я как мать заметила, что дочка слишком уж подавленная и расстроенная, у неё буквально всё валится из рук. Так что мы с мужем в…
дочка
6 ответов